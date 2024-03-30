تقرير: تياجو موتا يدخل قائمة المرشحين لتدريب ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن دخول اسم جديد ضمن المرشحين، لخلافة الألماني يورجن كلوب في تدريب ليفربول نهاية الموسم الجاري.

وكان كلوب قد أعلن عن رحيله منذ أشهر عن صفوف ليفربول، حيث أكد أنه الموسم الأخير له بعد سنوات مع الريدز، ليبدأ النادي في البحث عن مدربين لخلافته.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" إن الإيطالي تياجو موتا مدرب نادي بولونيا ضمن المرشحين لتدريب ليفربول نهاية الموسم.

المدرب صاحب الـ41 عامًا يقدم موسمًا استثنائيًا مع بولونيا في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب المسابقة.

ويقود موتا بولونيا منذ سبتمبر 2022 حيث لعب 66 لقاءً فاز في 32 وخسر 15 وتعادل في 16 لقاءً.

تشابي ألونسو يعلن استمراره مع باير ليفركوزن

وحظي ألونسو باهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية لقيادتهم الموسم المقبل، على رأسهم ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني.

وأكد ألونسو أنه سيستمر في منصبه مديرًا فنيًا لـ باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

وقال مدرب ليفركوزن، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد هوفنهايم في الدوري الألماني: "الشائعات تشكل جزءًا لا يتجزأ من عملنا الرياضي، لقد كان من الصعب التعايش مع هذا الأمر.. العقلية التي أظهرها الفريق رائعة".

وأردف: "كان لدي اجتماع جيد مع إدارة النادي وأخبرتهم بأنني سأبقى وسأستمر في باير ليفركوزن.. هذا هو المكان الأفضل بالنسبة لي.. الآن كل شيء واضح، ويتبقى لدينا شهران لننهي الموسم في القمة".

وتابع: "إنه المكان المناسب لي لأتطور كمدرب. أظهر المشجعون دعمًا كبيرًا هذا العام. لديهم كل الأسباب للإيمان والحلم بأننا نستطيع تقديم موسم رائع. لقد أعطاني اللاعبون الكثير من الأسباب للاستمرار في الإيمان.. في الفريق، وظيفتي لم تنته هنا".

واستطرد: "لن أعلق على اهتمام ليفربول أو بايرن ميونخ.. هذه أندية كبيرة ولدى روابط قوية معهم ولكني في المكان الذي أريد أن أكون فيه، أريد التطور هنا".