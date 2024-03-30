السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة السبت 30 مارس 2024

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية، وانتظامًا في حركة السيارات بكافة الطرق والمحاور، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية. 

سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة السبت 30 مارس 2024 

وشهد كورنيش النيل فى الاتجاهين انتظامًا في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظامًا بجميع الشوارع، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لسحب أي كثافات تعوق حركة السيارات.

كما شهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظامًا في حركة سير السيارات.

وتشهد المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية للسيارات الملاكى الخاصة، ولا تنصح الإدارة العامة للمرور بتعديل أى مسارات لقائدي السيارات، وسط هدوء الحالة المرورية على الطرق.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق الحوادث سيولة سيولة مرورية

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