الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد أن أحرقت غارة جوية إسرائيلية جسده بالكامل.. طفل فلسطيني يبكي من أجل والدته

غزة
غزة

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه بعد أن أحرقت غارة جوية إسرائيلية جسده بالكامل، صبي فلسطيني يرتدي بيجامة زرقاء فاتحة يبكي من أجل والدته، كما أن الأطباء في مستشفى كمال عدوان، شمال غزة، يغمرون وجهه بالغسول بلطف، لكنه لا يزال يتأوه من الألم.

ويظهر مقطع فيديو لشبكة سي إن إن من المستشفى في مدينة غزة يوم 21 مارس، جفون مصعب الحمص منتفخة وقشور حمراء عميقة تغطي جسده بالكامل. أصيب الطفل الصغير، البالغ من العمر عامين ونصف، بحروق شديدة بعد غارة إسرائيلية على منزل جده في منطقة أبو إسكندر، غرب جباليا، في 18 مارس، بحسب مسؤولي الصحة في المستشفى. 

٨٠ فلسطينيا يحتمون بالمبنى السكني 

 

txt

مشروبات فقط.. مجلس القبائل ينظم أطول مائدة إفطار بدون طعام تضامنًا مع غزة

وقال مسؤولو الصحة إن ما لا يقل عن 80 فلسطينيًا كانوا يحتمون بالمبنى السكني عندما تعرض للقصف، مضيفين أن خمسة أفراد من عائلة الحمص قتلوا – جميعهم أطفال.

 وقال مسؤولو المستشفى إن والدة مصعب أصيبت بجروح خطيرة.

وقال الدكتور عايش حسام أبو وردة، جراح الأعصاب الذي يعتني بالناجين من الغارة في مستشفى كمال عدوان، إنهم أصيبوا بجروح متعددة في الأطراف العلوية والسفلية.

وقال عم مصعب، أبو إبراهيم: “الأطباء والممرضون يبذلون قصارى جهدهم”. "النساء والأطفال والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية... يتلقون العلاج الأولي".

وقال العاملون الصحيون الذين يعالجون الجرحى الفلسطينيين في غزة وفق شبكة سي ان ان في وقت سابق، إن الغالبية العظمى من المرضى الوافدين بينهم أطفال يعانون من حروق مؤلمة، وأطراف مفقودة، وإصابات بشظايا في الصدر والبطن.

وردا على أسئلة سي إن إن حول الهجوم على منزل عائلة الحمص في شمال غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يعمل على تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس"، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية .

غزة إسرائي صبي فلسطين أحرقت

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

سعر الريال السعودي اليوم 19 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

ريم البارودى: "ريهام سعيد غدرت بيا.. صورتنى وأنا بدخّن"

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

ثروات مصر المهدرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"