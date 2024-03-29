الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نتنياهو سمح لرئيس الموساد بالعودة إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل لصفقة تبادل

نتنياهو
نتنياهو

 أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن  نتنياهو سمح لرئيس الموساد بالعودة إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل إلى صفقة تبادل،  وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

 

تفاصيل الخلافات الحادة التي نشبت بين بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد

وكشفت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن طبيعة، والتي سبقها خلاف بين الأخير وممثل الجيش الإسرائيلي.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الخلافات التي دارت بين رئيس الموساد ونتنياهو وصلت إلى حد التلاسن، الأمر الذي ألغي على إثره الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء.

وتابعت: "كان منتظر أن يعقد أمس، الخميس، اجتماع لـ(كابينيت الحرب) لمتابعة المفاوضات، ولكن تم إلغاء الاجتماع قبل عقده بنصف ساعة، والسبب في ذلك هو عدم قدرة نتنياهو على المواجهة والصدام مجددا، خاصة في ظل تحميله مسئولية ما يجرى من إخفاقات متتالية وعدم التوصل إلى اتفاق".

وواصلت: "هذا الخلاف نشأ بسبب طلب رئيس الموساد إعطاء مزيد من الصلاحيات للوفد المفاوض، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل ممثل الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، مؤكدين أن الظروف غير مواتية".

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