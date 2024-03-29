مقتل جندى إسرائيلى وتسجيل 8 إصابات ميؤوس منها بغزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل جندي وتسجيل 8 إصابات إحداها ميؤوس منها جراء حادث خطير في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تدابير احترازية

قالت الخارجية الفلسطينية، إن إصدار العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.

وأضافت خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية، ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر.