الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة المتحدة الرمضانية.. "دى إم سى" يهزم ستادات وراديو أون يعبر القاهرة الإخبارية بركلات الترجيح

دورة المتحدة
دورة المتحدة

انتهت مباريات اليوم السابع لـ الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وشهدت المباريات، فوز فريق دي إم سي على ستادات بهدف دون رد، كما حقق فريق الحياة الفوز على أون بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المباراة.

وحقق فريق الوطن الفوز على راديو 9090 بنتيجة 1-0، كما انتصر راديو أون على القاهرة الإخبارية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي ختام مباريات اليوم، فاز فريق القناة الأولى على تذكرتي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

دورة المتحدة الرمضانية دورة المتحدة لكرة القدم “دي إم سي” “القاهرة الإخبارية راديو أون سبورت إف إم

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