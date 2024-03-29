دورة المتحدة الرمضانية.. "دى إم سى" يهزم ستادات وراديو أون يعبر القاهرة الإخبارية بركلات الترجيح

انتهت مباريات اليوم السابع لـ الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وشهدت المباريات، فوز فريق دي إم سي على ستادات بهدف دون رد، كما حقق فريق الحياة الفوز على أون بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المباراة.

وحقق فريق الوطن الفوز على راديو 9090 بنتيجة 1-0، كما انتصر راديو أون على القاهرة الإخبارية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي ختام مباريات اليوم، فاز فريق القناة الأولى على تذكرتي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.