عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم حى قيزون شرق مدينة الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، حي قيزون شرق مدينة الخليل، وداهمت عددًا من المحال التجارية، وأوقفت عددًا من المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي البلدة القديمة من المدينة، انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في أزقة وفي محيط منازل المواطنين في حارة السلايمة، وشددت من نظام منع التجول المفروض على معظم الأحياء الشرقي في البلدة القديمة من الخليل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تفرض منعًا مسائيًا للتجول، وتمنع خروج الأهالي من منازلهم، حيث فرضت قيودًا على حركة الأهالي وحددت لهم ساعات معينة لذلك.