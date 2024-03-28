عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيرفع علم مصر على العاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء القادم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إنه من المتوقع استقالة جميع المحافظين، مؤكدا أن عددا كبيرا من الوزراء سيخرجون من الوزارة ممن لم يحققوا جديدا، لافتا إلى أن الوزارة الجديدة ستشهد عددا من الشباب، وتغيير عدد من الوزراء ممن تحملوا المسئولية في التعديل الأخير سيتم تغييرهم.

وأوضح أن بعض وزراء المجموعة الاقتصادية سيشملهم التغيير القادم، مشيرا إلى أن الرئيس سيلقي خطابا أمام مجلس النواب بعد أداء القسم، مؤكدا أن أداء القسم سيكون يوم 2 أبريل القادم، وخطابه سيكون كاشفا للمرحلة القادمة وتداعياتها.

وتابع: "خلال الأيام القليلة القادمة، سيقوم الرئيس السيسي، بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بعد 10 سنوات تولى قيادة الدولة المصرية وقام بالعديد من الإنجازات، وستستمر خلال الفترة القادمة.

وواصل: "هناك رؤية لتصحيح المسار في ضوء الأحداث التي شهدتها مصر، مؤكدا أن خطاب الرئيس سيؤكد على ثوابت الدولة المصرية، ووضع الأسس العملية للقطاع الاقتصادي، ورؤية وتصور الدولة المصرية وتصوراتها المختلفة خلال الفترة القادمة".