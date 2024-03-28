غدًا.. مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم أطول مائدة إفطار في العريش وإرسال 100 ألف لغزة

أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن تنظيم أطول مائدة إفطار دون طعام، بطول 8 كيلومترات على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء. وتم الإعلان عن عدم وجود طعام على مائدة الإفطار تضامنًا مع اهالينا فى قطاع غزة تحت شعار "أهلنا أولي مننا"، وسيتم إرسال 100 ألف وجبة إفطار الى قطاع غزة بفلسطين الحبيبة، وذلك فى إطار الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية.

فاعليات اليوم ستكون تحت عنوان "حكاية خير"، وتبدأ بافتتاح قرية الأمل التي تم تطويرها وتجديدها في الأشهر الأخيرة، كما سيتضمن اليوم عددا من الفاعليات الأخرى بجانب الإفطار الرمزي علي شاطئ العريش الذي سيقتصر على المياه والتمر كنوع من التضامن مع الاسر الفلسطينية، وفي ختام اليوم يتواجد فعالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، وتكريم لبعض أسر الشهداء كذا تقديم الأجهزة الكهربائية لتسيير الزواج، وفى الختام سيتم تقديم فقرة إنشاد دينى للفنان وائل الفشني لأهالي سيناء.

من المتوقع أن تحظي الفاعلية بمشاركة وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من رجال الأعمال والفنانين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء، بجانب مشاركة أهالي شمال سيناء تأكيدا للدور المصري قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية.