رئيس "تجارية سوهاج" يشيد بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع 30%

قال النائب خالد أبو الوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن المبادرة التي أقامها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية تستهدف الاستفادة للمواطن بتوفير أرخص سعر للسلع للحد من الآثار الجانبية للتضخم.

وأضاف أبو الوفا، في بيان صحفي له اليوم، أن أسعار السلع بالفعل شهدت انخفاض تدريجي بالأسواق بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتوفير الدولار بالبنوك والقضاء على السوق السوداء بالإضافة إلى حجم الافراجات الجمركية الكبير التي تمت في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أبو الوفا، أن تلك المبادرة هي ضمن إجراءات الحكومة للوقوف بجانب المواطن البسيط وتخفيف الأعباء على الأسر البسيطة المتضررة من التضخم كما أن هناك حزمة أخري من الإجراءات التي سوف تتخذها الدولة في الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.

وأكد أبو الوفا، أنه يتم عقد لقاءات دورية من قبل مجلس الوزراء مع كافة التجار والمنتجين ووزارة التجارة والصناعة وزارة التموين والتجارة الداخلية للوصول لأفضل سعر للأسعار في السوق بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن أسعار السلع سوف تشهد مزيد من الانخفاض قبل حلول عيد الفطر تزامنًا مع نزول الدفعه الجديدة من السلع الغذائية للسوق المفرج عنها بالسعر الرسمي للدولار.

ولفت إلى أن نسب الخفض تبدأ من 10% وتصل إلى 30% في بعض المنتجات كما أن تلك المبادرة لا تقتصر على السلع الغذائية فقط بل تمتد لباقي المنتجات كما رأينا خلال الأيام الماضية تم خفض أسعار السيارات وكذلك قطع غيار السيارات والحديد أيضًا.

وأكد أبو الوفا، أن محافظة سوهاج من المحافظات التي تشهد وفرة في المعروض من كافة السلع الغذائية وفق التعاون المشترك الذي أقامته الغرفة مع وزارة التموين لتوفير كافة السلع بأقل الاسعار بمعارض أهلا رمضان والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا في المحافظة، بالإضافة إلي إتفاق الغرفة مع محلات الجزارة لطرح اللحوم بأسعار 300 جنيه للكيلو.

وناشد أبو الوفا، كافة التجار للمشاركة في المبادرة والوقوف بجانب الدولة في ضبط السوق المصري وتخفيض الأسعار، لافتًا إلى أن التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخدمات التي تم شراؤها من قبل هو تصرف وطني.