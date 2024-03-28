الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالي: الجدل والخلاف حول التصوف من "كرامات وخوارق"

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن التصوف علم مؤسس على القرآن والسنة، يسير على الشريعة، موضحة أن “الجدل والخلاف والتساؤلات حول التصوف، ومفرداته الكثيرة من كرامات وخوارق”.

وأضافت “الخلالي”، خلال تقديم برنامج “مملكة الدراويش”، على شاشة “الحياة”، أن الإمام أبو القاسم القشيري، ذكر عن التصوف في رسالة القشيرية أن أهم آداب العزلة هي تحصيل الإنسان للعلوم لتصحيح توحيده، لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه.

وتابعت أن التصوف طريق جديد نسلكه إلى الله نتدبر فيه ما ترك لنا العلماء، وما فسر لنا المفسرون، وما ينفعنا به أهل العلم، التصوف علم قائم بذاته له قواعد وشيوخ ونهجه القرآن والسنة النبوية المطهرة ومقاماته كثيرة في قلوب المصريين.

قصواء الخلالي العلماء

مواد متعلقة

قصواء الخلالى تقدم «مملكة الدراويش» على watch it بدءًا من 16 رمضان

الأكثر قراءة

مواعيد المباراة النهائية من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

حتى لا يتعرضن لواقعة فتاة روض الفرج.. نصائح للأمهات لوقاية بناتهن من التحرش

علامات مبكرة لسرطان البروستاتا

خبير مالي: تحقيق 30 مليار دولار من تخفيض رسوم التحويل بين فيزا وماستركارد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس