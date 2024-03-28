قصواء الخلالي: الجدل والخلاف حول التصوف من "كرامات وخوارق"

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن التصوف علم مؤسس على القرآن والسنة، يسير على الشريعة، موضحة أن “الجدل والخلاف والتساؤلات حول التصوف، ومفرداته الكثيرة من كرامات وخوارق”.

وأضافت “الخلالي”، خلال تقديم برنامج “مملكة الدراويش”، على شاشة “الحياة”، أن الإمام أبو القاسم القشيري، ذكر عن التصوف في رسالة القشيرية أن أهم آداب العزلة هي تحصيل الإنسان للعلوم لتصحيح توحيده، لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه.

وتابعت أن التصوف طريق جديد نسلكه إلى الله نتدبر فيه ما ترك لنا العلماء، وما فسر لنا المفسرون، وما ينفعنا به أهل العلم، التصوف علم قائم بذاته له قواعد وشيوخ ونهجه القرآن والسنة النبوية المطهرة ومقاماته كثيرة في قلوب المصريين.