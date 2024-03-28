الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع 3 شبان بعد انقلاب دراجة نارية فى القليوبية

الحادث
الحادث

لقى 3 شباب مصرعهم في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية طنط الجزيرة بمركز طوخ وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات

وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الحادث، تلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ من مركز طوخ بمصرع 3 شباب في حادث انقلاب دراجة نارية.

انتقل المقدم مصطفي دياب، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب دراجة نارية كان يقودها «محمد. م. ش»، وصديقه «عبدالرحمن. ح»، فانقلبت بهما، وأثناء ذلك تصادف مرور فتاة تدعى «سمر. ح. م» اصطدمت بها الدراجة حال انقلابها، والتي لم يمض على زواجها عدة أشهر.

تم نقل الشباب الثلاثة لمستشفى بنها الجامعي، وتبين وفاتهم جميعًا، فيما اتشحت القرية بالسواد حزنًا على وفاة الـ3 شباب.

 

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة التحريات حادث طنط القليوبية الجزيرة

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