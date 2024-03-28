الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

روبرت ميتشوم ظافر العابدين

تبقي الاعمال الروائية المؤثرة في الوجدان سواء تبقي سطور علي الورق او تتحول الي اعمال فنية تطغي علي التفكير لعقود من حياتنا جميعا فنظل نبحث في دأب عن نسخة منها للمتابعة، عادة يفعل ذلك كل من وقع في غرام رواية ما يظل يتتبعها في طبعات دور النشر المختلفة في شكل جديد وقطع مختلف، فرواية انف وثلاث عيون من اول رواية مصرية قرأتها في عمر الحادية عشر بعد مرحلة من قراءة واقتناء روايات مصرية للجيب وسطوة ادهم صبري الذي يعد من الشخصيات الروائية المؤثرة لاجيال كذلك السيد عبد الجواد في ثلاثية نجيب محفوظ وتوماس في رواية خفة الكائن لميلان كونديرا وكذلك الدكتور هاشم في رواية احسان عبد القدوس انف وثلاث عيون جميعهم رجال يتقاطعون ويتشابهون في علاقاتهم النسائية.

عرض فيلم انف وثلاث عيون 2023 للمخرج امير رمسيس مخالفا لتوقعات الجمهور من حيث طاقم العمل من الممثلين والسرد الدرامي للقصة المبنية علي رواية الاديب الكبير احسان عبد القدوس  والتي قدمت كفيلم سينمائي 1972 من اخراج حسين كمال وبطولة محمود ياسين وماجدة وميرفت امين ونجلاء فتحي. كما تم معالجة الرواية الي عدة اشكال فنية الدراما التلفزيونية والاذاعية.

المقارنة بين الفيلمين غير عادلة لاختلاف التناول وطريقة المعالجة واختلاف النهاية، واضافة شخصية لا وجود لها في الرواية او في فيلم حسين كمال وهي شخصية الطبيبة النفسية لعبت دورها صبا مبارك والذي لايعد دور مقحم علي القصة الاصلية بل تتعرف من خلاله علي النقائص والعقد النفسية التي يمتلئ بها عقل دكتور هاشم/ ظافر العابدين وتجيب الطبيبة علي اسئلة متنوعة تشغل عقل جمهور الرواية والاعمال الفنية الاخري المقتبسة عنها وهي لماذا يتصرف جراح التجميل المشهور بهذا الشكل في علاقاته النسائية ولماذا احترقت كل من اقتربت منه كفراشة تنجذب الي الضوء، فسرت له افعال لا يدرك اسباب لفعلها واحتياجات لا يعلم انه بحاجة لها.

حين تساءلت لماذا ظافر العابدين في دور هاشم، تذكرت علي الفور الشبه بينه وملامح محمود ياسين التي تشبه روبرت ميتشوم الممثل والكاتب والمغني الامريكي الشهير والتي ذكرت اسمه (امينة)، اولي بطلات رواية انف وثلاث عيون كمراهقة تعتبره فتي احلامها بأنفه المدببة وعيناه الشبقة التي تحمل دعوة بالدخول للجميلات الائي تتصارعن من حوله، وكان حالها عندما رأت الطبيب لاول مرة. بجانب تشابه الاداء السلبي والجمود لشخصية هاشم الروائية في تعامله مع من حوله في مقابل تقديره الشديد واعتزازه بنفسه ووضعها علي قمة اهتماماته دون الاخرين.

اما عن امينة التي احتلت مغامرتها مع دكتور هاشم بالجزء الاول من الرواية كاملا، وثلثي فيلم حسين كمال فكان لها ان تحل ضيف شرف علي حكايتها المشهورة بمشهد من التحية الرقيق لشخصها حيث لعبت دور امينة (نورا شعيشع) في اداء جيد جدا للسيدة القوية التي مرت بمراحل القهر علي يد حبيبها في عدة مراحل من حياتها من مراهقتها وزواجها وانفصالها وحرمانها من ابنتها الي ان شاهدناها في نسخة شرسة واقوى عن تلك التي كانت تدعي المرض لتقابل من تحب علي صفحات الرواية او الاعمال الفنية المبنية علي فكرتها.

جاءت الشخصيات النسائية من نجوي ورحاب برؤية مختلفة لكنها تحمل نفس الملامح والشخصية التي تميز كل منهن، قدمت امينة خليل دور نجوي الفتاة التي اجبرتها الظروف الاجتماعية الزواج من مالك الشركة التي يعمل بها والدها بعد وفاته بمباركة والدتها، وتكذب علي هاشم كي لا ينفر منها، وفي مشهد المكاشفة بينهما والتي ادت دورها بشكل جيد من حيث الانفعالات والتقمص لاحساس المرأة الملتاعة جراء الفقد.

وكالعادة سلمي ابو ضيف جريئة ومقدامة وتجذبها التجارب المختلفة في ادوار عدة سابقة لها وهي بالمناسبة نفس صفات شخصية رحاب في الرواية فيبدو الامر كأنه تلقائي وخارج اطار الافتعال تماما حيث حصلت علي نصيب الاسد من عيون الفيلم الثلاث.

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