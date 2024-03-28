الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

أفضل الأطعمة لصحة العين والوقاية من الجلوكوما

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد  النظام الغذائي المغذي، بما في ذلك الخضار الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والفواكه والأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة العين وإدارة الجلوكوما، إلى جانب النصائح الشخصية وممارسة الرياضة والعناية المناسبة بالعين

 الخضار الورقية الخضراء، مثل اللفت والسبانخ، غنية بالمواد المغذية مثل الفيتامينات A وC ومضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين، والتي قد تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي في العين.

في حين تشير الأبحاث إلى انخفاض خطر الإصابة بالجلوكوما لدى أولئك الذين يستهلكون المزيد من الخضار الورقية، فمن المهم ملاحظة أن هذه النتائج لا تثبت وجود علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة.

تعتبر المكسرات والبذور مصادر ممتازة لفيتامين E الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الخلايا السليمة وحمايتها من أضرار الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض المكسرات مثل اللوز والفستق على مستويات عالية من اللوتين والزياكسانثين، مما يزيد من دعم صحة العين.

. تعتبر الفواكه والخضروات مفيدة أيضًا، حيث توفر الفيتامينات A وC ومضادات الأكسدة الضرورية لحماية العصب البصري وأنسجة العين الأخرى من التلف المرتبط بالجلوكوما،  أظهرت الدراسات وجود علاقة محتملة بين تناول كميات أكبر من الفاكهة وانخفاض خطر الإصابة بالجلوكوما.

قم بتخزين المغنيسيوم وفقًا لسوفارنا ساوانت، كبير إخصائيي التغذية في مستشفى نانافاتي ماكس سوبر التخصصي، فإن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الموز والأفوكادو وبذور اليقطين والفاصوليا السوداء قد تساعد في تحسين تدفق الدم إلى العينين، مما قد يفيد الأفراد المصابين بالجلوكوما. 

ويوصى أيضًا بإدراج أحماض أوميجا 3 الدهنية من الأسماك في النظام الغذائي لخصائصها المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في إدارة الجلوكوما، منع السمنة على العكس من ذلك، يجب على الأفراد المصابين بالجلوكوما توخي الحذر من الأطعمة التي تساهم في الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، لأن هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم خطر وتطور الجلوكوما.

 ارتبطت الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات بزيادة خطر الإصابة بالجلوكوما، في حين أن انخفاض تناول الكربوهيدرات قد يرتبط بانخفاض المخاطر، الوجبات الجاهزة في حين أن هذه التوصيات الغذائية قد تدعم صحة العين بشكل عام وربما تساعد في إدارة الجلوكوما، فمن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على مشورة شخصية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية والظروف الصحية. 

إن اتباع نهج متوازن في التغذية، إلى جانب عوامل نمط الحياة الأخرى مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والعناية المناسبة بالعين، يمكن أن يسهم في الحفاظ على صحة العين المثالية وربما إبطاء تطور الجلوكوما.

النظام الغذائي المغذي الخضار الورقية ا وممارسة الرياضة وا نظام غذائي صحي و النظام الغذائي المضادة للالتهابات

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