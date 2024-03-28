الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. الجيش الأمريكى يعلن تدمير 4 مسيرات حوثية فوق البحر الأحمر

تدمير مسيرة حوثية
تدمير مسيرة حوثية

 أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، تدمير 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن المسيرات تم إطلاقها في الساعات الأولى من أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) ودمرتها القوات الأمريكية فوق البحر الأحمر بعدما وجدت أنها "تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية في المنطقة".

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم تلحق المسيرات  أضرارًا بالسفن الأمريكية أو قوات التحالف.

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