الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. حزب الله يتوعد بالرد بعد قصف إسرائيلى لمركز طبى فى جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

أدان حزب الله اللبناني استهداف إسرائيل مركزًا طبيًا في بلدة الهبارية جنوب لبنان، أمس الأربعاء، وقال إنه "لن يمر دون رد وعقاب".

كان تليفزيون المنار التابع لحزب الله قد أفاد، في وقت سابق، بأن قصفًا إسرائيليًا لمركز للطوارئ في بلدة الهبارية قد أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

ولم يذكر التليفزيون ولا بيان حزب الله عدد الضحايا أو المصابين في القصف الذي ذكر أن طائرات حربية إسرائيلية نفذته، لكنه أشار إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وقالت القناة التليفزيونية إن القصف وقع بالصواريخ، فيما قال حزب الله: "نؤكد بشكل قاطع وحتمي أن هذا ‏العدوان لن يمر دون ردٍ وعقاب".

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