مسلسل حق عرب الحلقة 17.. محسن في قبضة رباح أبو الدهب

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "حق عرب" الحلقة 17.. انتهز رباح أبو الدهب، انشغال عرب السويركي، ونجح في التوصل إلى مكان اختباء صديقه “محسن”، وانقض عليه في المنزل واعتدى عليه بالضرب حتى فقد وعيه.

وجاء سيحه في الوقت المناسب لينقذ محسن، واصطحبه إلى المستشفى، وجاء عرب وأكد أنه فور وقوفه على رجله، سيذهب ويأخذ حقه من رباح ابو الدهب.

وأعطى عبد ربه "رياض الخولي"، لحنان الغرباوي مهلة 24 ساعة لتحديد موعد كتب الكتاب، وذلك بعدما ساعدها في إثبات براءتها من تهمة الدعارة.

مسلسل حق عرب الحلقة 17

وانتهت أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باعتراف سميحة ابنه عبد ربه، وزوجها جمال عطوة، لوالدها (رياض الخولي)، بخيانه والدتها صباح مع عرب.

مسلسل “حق عرب”.. براءة حنان الغرباوي

وبرأت النيابة “حنان الغرباوي” من تهمة الدعارة، بعد أن ساعدها “عبد ربه”ووكل لها محامي، مقابل الزواج منه بعد البراءة .

وفور خروجها ووصولها المنزل وقف عبد ربه أمام أهل الحارة وأكد على براءه حنان وأنها شريفة ومحترمة.

مسلسل حق عرب الحلقة 17

و شهدت الحلقة 16 من المسلسل عرض عبد ربه (رياض الخولي) لحنان الغرباوي أثناء حبسها بتهمة الدعارة، بأن يتزوجها مقابل أن تخرج من هذه القضية، واستقبلت حنان الغرباوي العرض بصدمة شديدة، نظرا لأنها كانت تعتبره في مقام والدها ولم تظن أنه سيطلب منها هذا الطلب.

مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 16

تعرضت “حنان" للغدر بعد أن قررت صديقتها "منى" أن تشهد ضدها لتورطها أمام النيابة في تهمة ممارسة الدعارة، بالاتفاق مع رباح و"رضا" زوجة والد حنان السابقة.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.