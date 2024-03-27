الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": طقس حار نهارًا والقاهرة تسجل 32 درجة

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

واستعرض برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية، حالة الطقس غدًا الخميس، حيث من المتوقع أن نشهد طقسًا لطيفًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

واستعرض البرنامج بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.

حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 32 درجة والصغرى 19 درجة، أما الإسكندرية فمن المتوقع أن تسجل العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 15 درجة.

القاهرة الكبرى

32

19

الإسكندرية

29

15

جنوب الوجه البحرى

32

19

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية

29

15

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء

32

18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

31

19

شمال الصعيد

33

17

جنوب الصعيد

35

20

الطقس الأرصاد حالة الطقس طقس الخميس طقس الغد

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