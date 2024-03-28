سحتوت ومليم ونكلة.. شاب يحول منزله إلى متحف أنتيكات وعملات نادرة (فيديو)

صخور بركانية وأحجار كريمة وعملات نادرة، بعض مقتنيات شاب أربعيني يدعى هاني حسن، حول منزله الكائن في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة إلى متحف مصغر لعدد من الانتيكات والتحف التي جمعها خلال رحلته في العديد من دول العالم، وأصبحت كنزا لا يقدر بثمن مثلما يصفه لكل من يشاهده.

أنتيكات وتحف نادرة من كل دول العالم

يقول هاني إن "هواية جمع الأنتيكات والتحف والعملات النادرة، تصاحبني منذ نعومة أظافري، حيث كنت أجمع العملات القديمة من غرفة جدي وجدتي، واحتفظ بها في غرفتي، وبعد رحلاتي خارج مصر، كنت أقتني العملات التاريخية النادرة لكل دولة أزورها، بأي ثمن، للتعرف على تاريخها ورموزها، ويوجد في متحفي الصغير عملات وتحف نادرة يعود تاريخها إلى آلاف السنين، مثل خاتم فضة يعود إلى العهد الفاطمي، منقوش عليه أسماء سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، وسيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، والسيدة فاطمة الزهراء، وتوجد أيضًا عملة تاريخية تعود إلى عهد محمد علي باشا، ويوجد أول مليم تم تداوله في الأسواق المصرية ببدايات القرن الماضي، وتوجد أيضًا عملة مصرية شديدة الندرة وهي السحتوت وهو يعتبر ربع المليم، وتوجد أيضًا عملة النكلة الشهيرة، بجانب عملات لعدد من الدول الأجنبية مثل عملة البنس وهي تحمل صورة ملكة بريطانيا إليزابيث، ويعود تاريخها إلى ثلاثينات القرن الماضي، وتوجد أيضًا عربة ملكية يعود تاريخها إلى عشرينات القرن الماضي.

أحجار كريمة

وأضاف هاني: "بينما يوجد عدد من الأحجار الكريمة التي قمت باقتنائها بسبب شغفي بها، بجانب قطعة من الصخور البركانية التي قمت بشرائها من خارج مصر، ويعود تاريخها إلى ٢٠٠ سنة، بها خاصية غريبة وهي الإضاءة في الظلام، سبحان الله، وبالنسبة لطريقة كشف الأنتيكات الأصلية وغير الأصلية، أقوم باستخدام ماء الكذاب، وهو عبارة عن مادة سائلة نقوم برشها على القطعة قبل شرائها للتأكد من جودتها".

تحف وأنتيكات نادرة

تحف وأنتيكات نادرة

تحف وأنتيكات نادرة

تحف وأنتيكات نادرة

تحف وأنتيكات نادرة

تحف وأنتيكات نادرة

تحف وأنتيكات نادرة

تحف وأنتيكات نادرة

تحف وأنتيكات نادرة