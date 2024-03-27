جمهور المتاحف يختار القطع الأثرية المميزة فى متاحف الجمهورية

اختار جمهور المتاحف أفضل القطع الأثرية خلال شهر مارس الجاري، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحات المتاحف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يأتي ذلك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يشهدها هذا الشهر، وأبرزها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وحلول شهر رمضان المبارك.

فتم اختيار من المتحف الإسلامي؛ نسخة من المصحف الشريف أوراقه مزينة بزخارف مذهبة، ويرجع المصحف إلى العصر المملوكي وهو باسم السلطان جقمق، أما المتحف القبطي فتم اختيار غطاء صندوق بخور مزين بكتابات باللغة القبطية واليونانية من الداخل والخارج، من القرن السادس الميلادي.



أما متحف شرم الشيخ فتم اختيار تاج برأس المعبودة حتحور، ربة الجمال والحب والخصوبة، بوجه سيدة وأذنى بقرة وفوق رأسها واجهة معبد، وفى متحف الإسكندرية القومي تم اختيار مشكاة زجاجية من العصر المملوكي، مزينة بخطوط رفيعة حمراء رقبتها عليها زخارف نباتية ونص كتابي "عز لمولانا السلطان الملك".



وفى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، تم اختيار توكة لتزيين الشعر للأميرة فوزية مصنوعة من البلاتين مرصعة بالماس يتوسطها اسم الأميرة، كما وقع الاختيار فى متحف الغردقة القومي على لوحة زيتية للأميرة فاطمة إسماعيل، إحدى بنات الخديو إسماعيل، والتي تميزت بحبها للخير ومساهمتها في الأعمال الخيرية.



أما المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية فتم اختيار تمثال من العصر الروماني مصنوع من الرخام يصور الإلهة إيوثينيا زوجة النيل وهي مستلقية على جانبها الأيسر، مستندة بذراعها على تمثال أبي الهول وتحمل في إحدى يديها زهرة اللوتس، وفي اليد الأخرى إناء به مياه النيل المقدسة، وحولها مجموعة من ثمانية أطفال، وفى متحف المركبات الملكية ببولاق تم اختيار بورتريه نصفي للأميرة جشم أفت هانم، إحدى زوجات الخديو إسماعيل، وهي رائدة في تعليم الفتيات، حيث إنها أول امرأة تنشئ مدرسة حكومية لتعليم الفتيات بالمجان عام ١٨٧٣.