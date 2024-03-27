الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جمهور المتاحف يختار القطع الأثرية المميزة فى متاحف الجمهورية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختار جمهور المتاحف أفضل القطع الأثرية خلال شهر مارس الجاري، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحات المتاحف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  يأتي ذلك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية  في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يشهدها هذا الشهر، وأبرزها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وحلول شهر رمضان المبارك.

 فتم اختيار من المتحف الإسلامي؛ نسخة من المصحف الشريف أوراقه مزينة بزخارف مذهبة، ويرجع المصحف إلى العصر المملوكي وهو باسم السلطان جقمق، أما المتحف القبطي  فتم اختيار غطاء صندوق بخور مزين بكتابات باللغة القبطية واليونانية من الداخل والخارج، من القرن السادس الميلادي.
 

أما متحف شرم الشيخ  فتم اختيار  تاج برأس المعبودة حتحور، ربة الجمال والحب والخصوبة، بوجه سيدة وأذنى بقرة وفوق رأسها واجهة معبد، وفى متحف الإسكندرية القومي  تم اختيار مشكاة  زجاجية من العصر المملوكي، مزينة بخطوط رفيعة حمراء رقبتها عليها زخارف نباتية ونص كتابي "عز لمولانا السلطان الملك".

وفى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، تم اختيار توكة لتزيين الشعر للأميرة فوزية مصنوعة من البلاتين مرصعة بالماس يتوسطها اسم الأميرة، كما وقع الاختيار فى متحف الغردقة القومي على  لوحة زيتية للأميرة فاطمة إسماعيل، إحدى بنات الخديو إسماعيل، والتي تميزت بحبها للخير ومساهمتها في  الأعمال الخيرية.

 أما المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية فتم اختيار تمثال من العصر الروماني مصنوع من الرخام يصور الإلهة إيوثينيا زوجة النيل وهي مستلقية على جانبها الأيسر، مستندة بذراعها على تمثال أبي الهول وتحمل في إحدى يديها زهرة اللوتس، وفي اليد الأخرى إناء به مياه النيل المقدسة، وحولها مجموعة من ثمانية أطفال، وفى متحف المركبات الملكية ببولاق تم اختيار بورتريه نصفي للأميرة جشم أفت هانم، إحدى زوجات الخديو إسماعيل، وهي رائدة في تعليم الفتيات، حيث إنها أول امرأة تنشئ مدرسة حكومية لتعليم الفتيات بالمجان عام ١٨٧٣.

المتحف اليوناني الروماني متحف شرم الشيخ متحف المجوهرات الملكية القطع الآثرية المتحف الإسلامي

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

أيتن عامر: "90% من الرجالة لا تكفيهم امرأة واحدة"

رسميًا.. قرار جديد من FIFA لمهاجم الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلى

"على باب مولانا"| حفيد النقشبندى: عَشِق الموسيقى.. ولم يتخوف أبدًا من التعاون مع بليغ

أحمد عبدالعزيز يرد على منتقدى مشهد التخفى فى "سوق العصر"

أسوانية "تتاجر مع الله": توزيع 500 زجاجة عصير على الصائمين فى رمضان (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع