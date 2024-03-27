أبو عاصى لـ"أبواب القرآن": الله يخاطبنا عن العالم الآخر بلغة تقريبية

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر: "الله عز وجل يخاطبنا دائمًا عن العالم الآخر بلغة تقريبية بأمور نحن ألفناها نحن تعودناها، لذا تشبيه عسل الجنة بعسل الدنيا مجرد للتشبيه والتقريب، ولكن أصل المعنى أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لذا تشبيه ماديات الجنة بما يوجد في الدنيا لمجرد التقريب، ولهذا عذاب النار أيضًا للتقريب، لكن ما سيكون يوم القيامة الله وحده يعلمه".

الحديث عن العالم الآخر

وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اللغة عاجزة عن أنها تصور الحديث عن الله وتصور لك الحديث عن عالم، الغيب لغة محدودة ضيقة.

قضية التكفير

وتابع: "قضية التكفير في غاية الخطوة، ولو تكلم الإنسان بكلمة تحمل 99% من معاني الكفر وتحتمل وجهًا واحدًا من الإيمان نحكم عليه بالإيمان، الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، وهو حنفي يقول لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه، أي أن الإنسان يدخل للإسلام بالشهادتين ويخرج من الإسلام عندما يجحد الشهادتين فقط".