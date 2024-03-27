الأربعاء 27 مارس 2024
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أبو عاصى لـ"أبواب القرآن": لا نستطيع أن نُجزم بأن العاصى داخل النار

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لابد من التفرقة بين أنواع البشر، معبرًا: "إذا كان الإنسان عصى ربنا، ومات على الإيمان، لكنه عاص، فهذا الشخص أصبح في ذمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه".

أنواع البشر

 

وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة": " نحن لا نستطيع أن نجزم بأن العاصي داخل النار، إنما نحن نقول إن من مات فأمره مفوض لربه".

معصية الله 

وأشار إلى، أن الآية الكريمة "ومن مات ولم يتب من ذنبه فامره مفوض لربه" دليل على أن أن الإنسان بعد  الوفاة لا يعلمه سوى الله. وتابع: "الله قد يقضى على العاصي بالعذاب دون أن يقضي عليه بالخلود، فالعاصي لا يخلد في النار".

أبو عاصي أبواب القرآن محمد الباز الحياة محمد سالم أبو عاصي

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