محافظ الغربية يستجيب لمطلب مواطنين عقب لقائهم في مسجد السيد البدوي

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، سيدتين من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم، عقب لقائهم ليلة أمس في مسجد السيد البدوي بطنطا.

وسلَّم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، جهاز عروسة عبارة عن (شاشة، بوتاجاز، غسالة، ثلاجة) لفتاة من الفئات الأكثر احتياجًا التقته ليلة أمس، في مسجد السيد البدوي وطلبت توفير جهاز عروسة لها، وعلى الفور، قام محافظ الغربية صباح اليوم بتسليم الجهاز لها.

كما استجاب محافظ الغربية، لطلب جدة التقته ليلة الأمس بمسجد السيد البدوي مطالبة إعادة حفيدتها المتسربة من التعليم للعملية التعليمة، وعلى الفور، اجتمع المحافظ صباح اليوم بالمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بحضور الجدة والحفيدة، حيث وجه المحافظ بإلحاق الفتاة على نظام المنازل بالصف الثالث الإعدادي مع توفير كافة المستلزمات الدراسية لها ولشقيقتها في المرحلة الإعدادية.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.

وأعرب المواطنون، عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.