الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد نقل حق انتفاع لأرض تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشركة "شين شينغ" الصينية لصناعة مواسير الدكتايل

على هامش التوقيع
على هامش التوقيع

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد نقل حق انتفاع مساحة من الأرض تُقدر بحوالي 270 ألف متر مربع ضمن منطقة تيدا الصناعية، لصالح شركة "شين شينغ" لصناعة مواسير الدكتايل؛ لاستخدامها في إقامة أنشطة صناعية تُنفذها شركة "شين شينغ"، وذلك بحضور السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقّع العقد كلُ من: السيد/ ساوخوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا مصر"، والسيد/ ما يي، مدير عام مشروع "شين شينغ" لصناعة مواسير الدكتايل بمصر.

ويأتي ذلك التوقيع بغرض إنشاء مشروع مواسير حديد الدكتايل حيث يتضمن المشروع إنتاج مواسير حديد الزهر، باستثمارات 146 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويًا، وقيمة إنتاج سنوية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.

وعلى هامش التوقيع، أوضح السيد/ وليد جمال الدين أنه تم توقيع ذلك العقد بناءً على رغبة شركة "شين شينغ" لصناعة مواسير الدكتايل في الاستثمار بمصر، والحصول على حق الانتفاع لأرض بمساحة 270،050 متر مربع ضمن منطقة الـ 6 كيلو مترات مربع المُخصصة من قِبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام حق الانتفاع للمُطور الصناعي "تيدا"، مؤكدًا أن ذلك قد تم من خلال المشاورات الودية بين طرفي التوقيع.

فيما أكد السيد/ ساوخوي، أنه يمكن استخدام الأرض في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وكذلك في الخدمات اللوجستية، بما في ذلك أنشطة الأعمال والبحث والتطوير وإنتاج المعدات والخدمات المساعدة.

وأشار مدير عام مشروع "شين شينغ" لصناعة مواسير الدكتايل بمصر، إلى أن الغرض من تحويل حق انتفاع الأرض إلى الشركة -من قِبل شركة تيدا مصر- يتمثل في إقامة أنشطة صناعية تتضمن: إنتاج وبيع أنابيب حديد الدكتايل بالطرد المركزي وقطع تركيب الأنابيب الداعمة، وقطع تركيب الأنابيب المركبة الجديدة ومستلزمات الأنابيب الداعمة، والمنتجات المتعلقة بالصب والآلات، ومعدات الصب والمعدات الميكانيكية، وإنتاج الأكسجين ومنتجاته الثانوية، الأرجون والنيتروجين، وتطوير التكنولوجيا والخدمات الفنية المتعلقة بالأعمال المذكورة أعلاه، والاستيراد والنقل البري للمواد الخام والمواد الوسيطة ذات الصلة.

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم تيدا الصناعية مواسير الدكتايل

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