الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب أوكرانيا يتأهل لنهائيات يورو 2024 بعد الفوز على أيسلندا

منتخب أوكرانيا
منتخب أوكرانيا

فاز منتخب أوكرانيا على أيسلندا بنتيجة 2 - 1، الثلاثاء، في المباراة النهائية للمسار الثاني بالتصفيات ليتأهل لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.

ولم يحافظ منتخب أيسلندا على تقدمه بهدف سجله ألبرت جودموندسون في الدقيقة 30.

ورد المنتخب الأوكراني بهدفين في الشوط الثاني، سجلهما فيكتور تسيهانكوف وميخايلو مودريك في الدقيقتين 54 و84.

كان المنتخب الأوكراني تأهل للنهائي بالفوز على البوسنة والهرسك بنتيجة 2 - 1 في الدور قبل النهائي، بينما تأهل منتخب أيسلندا بفوزه 4 - 1 على الكيان الصهيوني.

وبتأهله، أكمل منتخب أوكرانيا عقد المجموعة الخامسة ببطولة أمم أوروبا 2024 التي تم أيضا منتخبات بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.

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