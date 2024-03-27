تأهل الزمالك والأهلي لنصف نهائي كأس مصر لرجال للطائرة

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بـ الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 3 /1 فى إطار ربع نهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 - 2024 ليتأهل لنصف النهائي.

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف النهائى بالفوز على الطيران بنتيجة 3/0 وشهد دور الربع نهائى أيضا فوز كلا من طلائع الجيش على سبورتنج 3/1 و بتروجت على الاتحاد السكندرى 3/1.

وتخطى الزمالك الداخلية في دور الـ16 بينما فاز الأهلي على هليوبوليس وعبر سموحة نظيره مصر للبترول وتغلب الطلائع على ألعاب دمنهور.

فيما تأهل سبورتنج لهذا الدور على حساب الزهور و الاتحاد على حساب الترسانة و تخطى الطيران نظيره القناة بينما صعد بتروجت على حساب الشمس.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على صرف مكافأة إجادة لمنتخبى الرجال والسيدات بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية فى غانا فى المنافسة التى اختتمت مؤخرا، بجانب مكافأة سيدات الشاطئية التى أعلن عنها الاتحاد من قبل.