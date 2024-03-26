من غزل المحلة إلى الأهلى.. عمرو الحديدى يروى رحلته فى كرة القدم

أبدى عمرو الحديدي، النجم السابق للنادي الأهلي، مشاعره الإيجابية تجاه تجربته مع نادي الشرقية، حيث أمضى فترة إعارة ناجحة، موضحا أن قرار الإعارة جاء على خلفية تقارير صحفية زعمت انتقاله إلى الزمالك، مما أثار استياء الكابتن صالح سليم.

ونفى الحديدي خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، صحة هذه التقارير، معربًا عن رغبته في اللعب لنادي الزقازيق تحت إشراف الكابتن أنور سلامة، الذي كان له دور كبير في انضمامه للأهلي.

وأشار إلى الحب الكبير الذي تلقاه من جماهير الشرقية، مقارنًا إياه بالعشق الذي يحظى به الخطيب، وفي تعليقه على مسيرته التعليمية، ذكر أنه انتقل من مدرسة ميري، التي كانت تقدم تعليمًا مجانيًا، إلى مدرسة ناشونال التي تتمتع بمواصفات تعليمية عالمية، مما يعكس رحلته الرياضية من غزل المحلة إلى النادي الأهلي.