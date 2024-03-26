الحكومة الصينية تُحذر إداراتها من استخدام الأجهزة وأنظمة التشغيل الأمريكية

حثت الحكومة الصينية إداراتها ووكالاتها على استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة المجهزة بوحدات المعالجة وأنظمة التشغيل المحلية والغرض المعلن هو زيادة الموثوقية.

وقالت الحكومة إنه يتعين على الحكومات المركزية والإقليمية والبلدية تلبية بعض متطلبات السلامة والموثوقية الجديدة عند شراء أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، وفقًا لبيانين مشتركين أصدرتهما وزارة المالية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

اتباع قواعد المشتريات الجديدة

وقالت الوزارتان إن الحكومات المحلية على مستوى المقاطعات والبلدات لا تحتاج إلى اتباع قواعد المشتريات الجديدة، تم إصدار هذه البيانات بطريقة منخفضة المستوى في 26 ديسمبر 2023 ولم تلفت انتباه الجمهور إلا بعد أن نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الصين أدخلت مبادئ توجيهية جديدة ستعني التخلص التدريجي من المعالجات الدقيقة الأمريكية من Intel وAMD من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم الحكومية.

وقال مركز تقييم أمن تكنولوجيا المعلومات الصيني (CNITSEC)، وهو وحدة تابعة لوزارة أمن الدولة (MSS)، في 26 ديسمبر إن 18 وحدة معالجة مركزية وستة أنظمة تشغيل و11 قاعدة بيانات مركزية اجتازت تقييم الموثوقية في البلاد، وتم تطوير كل هذه المنتجات من قِبل الشركات الصينية.

وقالت CNITSEC إن وحدات المعالجة المركزية الـ18 التي تم اعتمادها في ذلك الوقت على أنها "موثوقة" تشمل معالجات Kunpeng 920 وLoongson 3C5000L وSunway 1621 وFeiteng 2000 وKirin 9006C وHygon C86-3G وZhaoxin ZX-E.

وأدرجت ستة أنظمة تشغيل "موثوقة" من إنتاج شركة Kylinsoft التابعة للجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع؛ وشركة يونيون تك لتكنولوجيا البرمجيات؛ والأكاديمية الصينية للعلوم ومعهد البرمجيات الوطنية الأساسية في الصين.

وقالت إن موردي وحدات المعالجة المركزية وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات المركزية يمكنهم التقدم بطلب لتقييم الموثوقية من خلال تقديم وثائق وأكواد تصميم منتجاتهم والبحث والتطوير إليها.

وقالت إن هناك جولتين من التقييمات سنويًا، واحدة في يناير وفبراير والأخرى في يوليو وأغسطس، وقالت إنه بمجرد اجتياز المنتج للتقييم، يمكن إضافته إلى قائمة المنتجات "الموثوقة" لمدة ثلاث سنوات.

تشير الصياغة إلى أنه لا يزال بإمكان AMD وIntel استخدام منتجاتهما من قِبل الإدارات والوكالات الحكومية الصينية إذا كانتا على استعداد لتمرير معلومات البحث والتطوير الخاصة بهما إلى بكين.

ووفقًا للبيانين الصادرين عن وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، يتعين على الإدارات والوكالات الحكومية شراء أجهزة وبرامج الكمبيوتر الخاصة بها بشكل منفصل.

وجاء في البيانين أن موردي أجهزة الكمبيوتر يجب أن يكونوا قادرين على تقديم خدمات الصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات على الأقل. علاوة على ذلك، يتعين على الموردين إرسال إشعار للمشترين قبل عام مقدمًا إذا كانوا يريدون إنهاء عقود التوريد الخاصة بهم. إذا تم إيقاف المنتج، يحتاج المورد إلى تقديم خدمات الصيانة لمدة ست سنوات أخرى.

وقالوا إن الموردين يتحملون المسئولية القانونية للتأكد من أن وحدات المعالجة المركزية وأنظمة التشغيل الخاصة بهم تلبي متطلبات السلامة والموثوقية في البلاد.

وقال هان لو، المسئول في مركز المشتريات الحكومي المركزي، في مقال نُشر في الأول من فبراير: "يمكن لقواعد المشتريات الجديدة أن تساعد في توحيد المصطلحات المستخدمة في المناقصات الحكومية".

وفي الماضي، استخدمت وثائق المشتريات مصطلحات وتعريفات مختلفة، ما يجعل من الصعب على البلاد بناء سوق مشتريات موحدة.