الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

الحكومة الصينية تُحذر إداراتها من استخدام الأجهزة وأنظمة التشغيل الأمريكية

أجهزة الكمبيوتر
أجهزة الكمبيوتر

حثت الحكومة الصينية إداراتها ووكالاتها على استخدام  أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة المجهزة بوحدات المعالجة وأنظمة التشغيل المحلية والغرض المعلن هو زيادة الموثوقية.

وقالت الحكومة إنه يتعين على الحكومات المركزية والإقليمية والبلدية تلبية بعض متطلبات السلامة والموثوقية الجديدة عند شراء أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، وفقًا لبيانين مشتركين أصدرتهما وزارة المالية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

اتباع قواعد المشتريات الجديدة 

txt

تكنولوجيا الأغذية يكشف طريقة التعامل مع مرضى السيلياك

txt

"المصرية للاتصالات" توقع مذكرة تفاهم للتوسع في خدمات تكنولوجيا المدن الذكية

 

وقالت الوزارتان إن الحكومات المحلية على مستوى المقاطعات والبلدات لا تحتاج إلى اتباع قواعد المشتريات الجديدة، تم إصدار هذه البيانات بطريقة منخفضة المستوى في 26 ديسمبر 2023 ولم تلفت انتباه الجمهور إلا بعد أن نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز. 

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الصين أدخلت مبادئ توجيهية جديدة ستعني التخلص التدريجي من المعالجات الدقيقة الأمريكية من Intel وAMD من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم الحكومية.

وقال مركز تقييم أمن تكنولوجيا المعلومات الصيني (CNITSEC)، وهو وحدة تابعة لوزارة أمن الدولة (MSS)، في 26 ديسمبر إن 18 وحدة معالجة مركزية وستة أنظمة تشغيل و11 قاعدة بيانات مركزية اجتازت تقييم الموثوقية في البلاد، وتم تطوير كل هذه المنتجات من قِبل الشركات الصينية.

وقالت CNITSEC إن وحدات المعالجة المركزية الـ18 التي تم اعتمادها في ذلك الوقت على أنها "موثوقة" تشمل معالجات Kunpeng 920 وLoongson 3C5000L وSunway 1621 وFeiteng 2000 وKirin 9006C وHygon C86-3G وZhaoxin ZX-E.

وأدرجت ستة أنظمة تشغيل "موثوقة" من إنتاج شركة Kylinsoft التابعة للجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع؛ وشركة يونيون تك لتكنولوجيا البرمجيات؛ والأكاديمية الصينية للعلوم ومعهد البرمجيات الوطنية الأساسية في الصين.

وقالت إن موردي وحدات المعالجة المركزية وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات المركزية يمكنهم التقدم بطلب لتقييم الموثوقية من خلال تقديم وثائق وأكواد تصميم منتجاتهم والبحث والتطوير إليها.

وقالت إن هناك جولتين من التقييمات سنويًا، واحدة في يناير وفبراير والأخرى في يوليو وأغسطس، وقالت إنه بمجرد اجتياز المنتج للتقييم، يمكن إضافته إلى قائمة المنتجات "الموثوقة" لمدة ثلاث سنوات.

تشير الصياغة إلى أنه لا يزال بإمكان AMD وIntel استخدام منتجاتهما من قِبل الإدارات والوكالات الحكومية الصينية إذا كانتا على استعداد لتمرير معلومات البحث والتطوير الخاصة بهما إلى بكين.

ووفقًا للبيانين الصادرين عن وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، يتعين على الإدارات والوكالات الحكومية شراء أجهزة وبرامج الكمبيوتر الخاصة بها بشكل منفصل.

وجاء في البيانين أن موردي أجهزة الكمبيوتر يجب أن يكونوا قادرين على تقديم خدمات الصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات على الأقل. علاوة على ذلك، يتعين على الموردين إرسال إشعار للمشترين قبل عام مقدمًا إذا كانوا يريدون إنهاء عقود التوريد الخاصة بهم. إذا تم إيقاف المنتج، يحتاج المورد إلى تقديم خدمات الصيانة لمدة ست سنوات أخرى.

وقالوا إن الموردين يتحملون المسئولية القانونية للتأكد من أن وحدات المعالجة المركزية وأنظمة التشغيل الخاصة بهم تلبي متطلبات السلامة والموثوقية في البلاد.

وقال هان لو، المسئول في مركز المشتريات الحكومي المركزي، في مقال نُشر في الأول من فبراير: "يمكن لقواعد المشتريات الجديدة أن تساعد في توحيد المصطلحات المستخدمة في المناقصات الحكومية". 

وفي الماضي، استخدمت وثائق المشتريات مصطلحات وتعريفات مختلفة، ما يجعل من الصعب على البلاد بناء سوق مشتريات موحدة.

الحكومة الصينية القواع القواعد الصينية تحذيرا الكمبيوتر وحدات المعالجة انظمة التشغيل

الأكثر قراءة

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

كرواتيا ينهى آمال الفراعنة للعودة للنتيجة بهدفين فى نهائى كأس العاصمة

أمين صندوق الزمالك يكشف حقيقة تصريحات "كهربا" حول الغرامة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"