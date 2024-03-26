30 دقيقة.. كرواتيا تسيطر على مجريات اللعب ومصطفى محمد يهدر انفرادًا

مرّت 30 دقيقة من زمن الشوط الأول في اللقاء الذي يجمع منتخب مصر مع نظيره الكرواتي في نهائي كأس عاصمة مصر.

منتخب كرواتيا كان المبادر في الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الأول، وحاول أن يشكل خطورة لكن دفاعات الفراعنة أبعدت الكرة سريعًا.

في الدقيقة 6 تمكن منتخب مصر من الرد قويًا بهدف مبكر لرامي ربيعة بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة محمد حمدي، وأكد الحكم على الهدف بعد العودة لتقنية "الفار"، بعد الشك في وجود تسلل على لاعبي منتخب مصر في الكرة.

وفي الدقيقة 16 تألق أبو جبل أمام رأسية فيدا، من ركلة ثابتة نفذها لوكا مودريتش.

وبعدها بدقيقة أضاع مصطفى محمد انفراد بالدقيقة 17، بعدما وضع الكرة من فوق حارس كرواتيا واصطدمت بالقائم الأيمن، وأبعد ربيعة فرصة هدف محقق بالدقيقة 18، من على خط مرمى أبو جبل.

وبعد ضغط قوي ومستمر، تمكن منتخب كرواتيا من معادلة النتيجة بالدقيقة 21 بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمحمد عبد المنعم وتحولت في مرمى محمد أبو جبل.

وعاد منتخب مصر بهجمة مرتدة بالدقيقة 26، عن طريق عمر مرموش الذي اخترق من الجناح الأيمن وسدد كرة سهلة في يد حارس كرواتيا.

وأجرى حسام حسن تغيير وحيد عن لقاء نيوزيلندا حيث بدأ أكرم توفيق أساسيًا في وسط الملعب بدلًا من إمام عاشور.

ويقود الهجوم كل من الثلاثي عمر مرموش، مصطفى محمد وتريزيجيه.

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة

أكرم توفيق يعوض إمام ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام كرواتيا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.

تعتبر مباراة كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلاندا الجمعة الماضى هى اول مباراة يقود فيه العميد منتخب الفراعنة، ونجه فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، منتخبا مصر وكرواتيا على ستاد مصر بالعاصمة الادارية، فى المباراة النهائية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجون التحليل المصرى.

موعد مباراة تونس ونيوزيلاندا ببطولة عاصمة مصر

يلتقى منتخبا تونس ونيوزيلاندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.