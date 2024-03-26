ريتا حرب لـ"حبر سري": رغم أزماتي الكثيرة إلا أنني لم أذهب أبدا لطبيب نفسي

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إنها لم تذهب في فترات سابقة لطبيب نفسي لكي يعالجها ويحل مشكلاتها وأزماتها التي مرت بها طوال حياتها، خاصة وأنها تعرضت لصدمة الانفصال والطلاق بعد وفاة والدها بفترة زمنية قليلة.

العلاج النفسي

وأوضحت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها فكرت فى الذهاب لطبيب نفسي بعد تعرضها لحادث ما، ولكن غير قادرة على الجلوس أمام شخص وتحكي له كافة تفاصيل حياتها، موضحة أنها بحاجة لهذا لأنها مرت بالعديد من التفاصيل المهمة في حياتها.

كثرة الأزمات بالحياة

وأكدت أنها من الممكن أن تذهب لطبيب نفسي لكي تتخطى الأزمات والصعوبات التي تمر بها ولكن سيكون في التوقيت المحدد.