الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كولومبيا تُهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل حال عدم التزامها بقرار مجلس الأمن

غزة
غزة

حذر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، من أن بلاده قد تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل إذا لم تمتثل الأخيرة لقرار مجلس الأمن الدولي الملزم بوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات

وكتب بيترو عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة فورا فسنقطع العلاقات الدبلوماسية معها".

وإثر صدور قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة الاثنين، دعا الرئيس الكولومبي كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل في حال خرقت الهدنة.
في تغريدة أخرى شبه بيترو قطاع غزة بمدينة هيروشيما التي ألقت عليها الولايات المتحدة قنبلة ذرية في 6 أغسطس إبان الحرب العالمية الثانية.

وكتب: "عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما، مات أكثر من 77 ألف شخص. اليوم، في بلد أصغر بكثير من اليابان، في فلسطين، في مدينة أصغر من هيروشيما هي غزة، مات أكثر من 32 ألف شخص في القصف الإسرائيلي.. إنها القصة ذاتها".

وفي وقت سابق أعلن بيترو تجميد كافة صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل، واتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعم قصف المدنيين في قطاع غزة، داعيا إلى وقف "الإبادة الجماعية".

غوستافو بيترو الرئيس الكولومبي مجلس الأمن الدولي اطلاق النار غزة

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