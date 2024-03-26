الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نجاة شاب ووالدته من حريق نشب بسيارتهما في الصف

اسعاف
اسعاف

أصيب سائق ووالدته إثر انقلاب سيارة واشتعال الجزء الأمامي منها على الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بأنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها “يوسف، ش”، 23 سنة، مصاب بكدمة في الوجه والقدم، على الطريق الصحراوي، بدائرة القسم، وبصحبته والدته “صفاء، م”، 50 سنة، مصابة بكدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

واختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال الجزء الأمامي منها، وتم إخماد الحريق بمعرفة الأهالى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سائق ووالدته حادث انقلاب حادث انقلاب سيارة الحريق

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