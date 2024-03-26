الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 16.. هل ينجح كمين تجار السمك لـ مصطفى شعبان؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

انتهت الحلقة 15 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، مساء الإثنين، على نهاية مشوقة، إذ ينتظر متابعو المسلسل الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024 عرض الحلقة السادسة عشر.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16

ومن المقرر عرض الحلقة 16 من مسلسل المعل بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ،  في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16، العديد من المفاجآت، إذ تكشف كمين عائلة "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، و"الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، حيثُ أنَّهما أعداء مصطفى شعبان ومن أكبر تجار السمك في ميناء الأتكة.

مسلسل المعلم أحداث الحلقة 15

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة، عودة مصطفى شعبان بحمولة السمك من محافظة السويس، وسط زفة من المعلمين في سوق ميناء الأتكة، واستطاع فك الحجر عن محل المعلم بشر وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه لمحلات المعلم شداد.

ملخص الحلقة 15 من مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 15

ودخل المعلم سوق الأتكة وسط زفة من المعلم شداد، واستغراب من المعلمين بأن شداد ورجاله فرحون بعودة شعبان بحمولة السمك بل وأعطوه عقد انتهاء التوريد واستلام السمك من المعلم بشر.

إلا أن ذلك لم يكن سوى كمين، حيث أن المعلم شداد استطاع تهريب المخدرات في شحنة السمك الخاصة بمصطفى شعبان دون أن يشعر، وظهر هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من السمك، في وقت تبحث فيه الشرطة عن من الذي هرب مخدرات المعلم شداد إلى القاهرة لتنتهي الحلقة.

قصة وأبطال مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية إذ يجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

ويشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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ملخص الحلقة 15 من مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 15

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