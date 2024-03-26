الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الغرف التجارية توضح كيفية تنفيذ المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار

الغرف التجارية
الغرف التجارية

قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد، إن رؤوساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والقطاع الخاص، أطلقوا المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار، بناءا على توجيهات القيادة السياسية ومسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الدولة المصرية.

ولفت المكاوي، إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة عن طريق تخفيض هامش الربح على بعض السلع الأساسية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ البيع التابعة للغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل التجارية.


وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن هناك اجتماعات مستمرة في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل التجارية والمستوردين والمصنعين لإنجاح المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار.

مبادرة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لخفض الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة.

وصرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أثناء إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة وفق تصريحات صحفية له في وقت سابق 

 

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