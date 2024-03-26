الثلاثاء 26 مارس 2024
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عالم

التعليم الفلسطينية: استشهاد 5881 طالبًا وإصابة 9899 منذ بدء العدوان

غزة
غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 5881 طالبًا وإصابة 9899 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5826، والذين أصيبوا وصل عددهم إلى 9570، فيما استشهد في الضفة 55 طالبًا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 103.

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ولفتت التربية والتعليم الفلسطينية إلى أن 264 معلمًا وإداريًا استشهدوا وأصيب 960 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح فى الضفة، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

وأشارت التربية والتعليم الفلسطينية إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

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وأكدت التربية والتعليم الفلسطينية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.

التربية والتعليم الفلسطينية قطاع غزة العدوان الإسرائيلى الأونروا الضفة

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