مجلس السيادة السودانى يؤكد عدم دخول القوات المسلحة فى أى اتفاق سياسى

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، أن القوات المسلحة لن تكون طرفا في أي اتفاق مع السياسيين وأن القوات المسلحة هي الجيش الوطني الوحيد ولن تقبل بأي رديف، لافتا إلى فترة انتقالية تقودها حكومة تكنوقراط تضطلع بترتيب شؤون الشعب السوداني وتهيئته لانتخابات حرة ونزيهه يحدد فيها الشعب السوداني من يحكمه.

الكتيبة الاستراتيجية الحرب مخطط اكبر من الذين خططوا له

وأوضح عضو مجلس السيادة خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثانية مشاه بالقضارف بحضور قائد المنطقة وقادة الفرق والمستنفرين في الكتيبة الاستراتيجية، أن الحرب مخطط أكبر من الذين خططوا له مشيرا إلى وجود تدخلات خارجية وأحزاب تسببت في الحرب .

وثمن وفق الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دور القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية والمقاومة الشعبية والمستنفرين في التصدي ومجابهة التمرد ودحره، وترحم على شهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة والأجهزة النظامية معربا عن امنياته بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعودة سالمة للمفقودين.

كما هنأ ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثانيه مشاه والمستنفرين بالانتصارات التى تحققت في كافة المحاور والجبهات مشيدا بدور قيادة المنطقة الشرقية في دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية في معركة الكرامة ضد المرتزقة والعملاء.

واندلع القتال في الخرطوم، عاصمة السودان، في 15 أبريل 2023، في ظل تمر ميليشا الدعم السريع على الحكم والجيش السوداني.

وتواجهه القوات المسلحة السودانية لتمرد الدعم السريع، وهي مجموعة من الميليشيات التي تتبع أمير لجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

وتستمرالحرب في السودان منذ منتصف ابريل العام الماضي، في ظل استمرار تمرد ميليشا الدعم السريع واستمرار المعاناة للشعب السوداني الذي يعاني من الاحتياجات الأساسية.