الإثنين 25 مارس 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة في البساتين لـ 26 مايو

محكمة
محكمة

أجّلت جنايات القاهرة محاكمة المتهمين باستعراض قوة وإصابة شاب بعاهه مستديمه بالبساتين إلى جلسة 26 مايو لحضور المتهمين.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمد حسني العالم وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم ومحمد عبدالمنعم بركات، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد شحاتة.

وأحالت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية ووجهت النيابة العامة للمتهمين استعراض القوة وإصابة شخص بعاهة مستديمة في البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 14315 لسنة 2023 جنايات البساتين والمقيدة برقم 2692 لسنة 2023 كلي حلوان، عن قيام المتهمين «أ.ع، ك.ع، هـ.ع، ب.م، م.ع»، باستعراض قوة وإصابة شاب بعاهة مستديمة بالوجة في البساتين.

تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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