الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مبادرة وزارة الشباب تحذر من «مخاطر الإدمان الإلكتروني» في محطته السادسة

البرنامج القومي للتوعية
البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني

واصلت  وزارة الشباب والرياضة ؛ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني _ الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ؛ تنفيذ سادس محطات المرحلة الأولي من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني شعار «شباب واعي»  بمحافظة جنوب سيناء ، بمشاركة 150 شاب وفتاة ، علي مدار يومي 23 و 24 من مارس الجاري ،  وذلك ضمن خُطة وزارة الشباب والرياضة نحو تنفيذ سلسلة من الأمسيات الرمضانية المتنوعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني صبري، مدرس طرق تدريس المواد الفلسفيه بجامعه السويس ، الدكتور ايهاب الحو ،عضو هيئة تدريس كليه التربيه جامعه السويس.

حيث تحدثا حول مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري وطرق مكافحة الإدمان الإلكتروني سواء الذاتية أو النفسية كما  تناول كيفية التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني واقتراح برنامج علاجي وقائي للشباب للحد من الإدمان الإلكتروني بين أوساط الشباب.

وتطرقا الي الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني علي الشباب والأسرة والمجتمع حيث يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي والسلوك العدواني والعنف الشديد  ومن ضمن الآثار السلبية "  الآثار الصحية " يؤدي إلي ضعف البصر ،  التأثير على الصحة العقلية ،  السمنة ،  التهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري ،  الصداع المستمر ، ضعف الذاكرة " ، و "الآثار النفسية : " الإكتئاب ، الأرق ، التقلبات المزاجية،  الشعور باللامبالاة"، و"الآثار الإجتماعية " مثل  العزلة الإجتماعية ،  سوء الحالة المادية ،  عدم ممارسة الرياضة ،  الخلافات الأسرية".

من المقرر تنفيذ البرنامج  بــ7 محافظات "القاهرة ؛  البحيرة ؛  الشرقية ؛  الإسماعيلية ؛  جنوب سيناء ؛  المنيا ؛  الوادي الجديد".

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير وشركة مواهب لتدريب وتطوير المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز انتشار البرمجة والذكاء  الاصطناعي وعلوم الربورت بين النشء والشباب من طلاب المدارس والجامعات.


قام بتوقيع البركوتول من جانب وزارة الشباب والرياضة، اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضه، ومن مؤسسة مصر الخير الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وشركة مواهب الدكتور أحمد دويدار الرئيس التنفيذي لشركة مواهب للتدريب وتنمية المهارات.

القاهرة لبحيرة جنوب سيناء خاطر الإدمان الإلكتروني الإدارة المركزية للتعليم المدني برنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني

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