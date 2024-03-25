رغم الأزمات العالمية.. كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية؟

قال المحاسب أسامة الحسيني نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية يعود إلى مجموعة من العوامل مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي، تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز للمستثمرين الأجانب.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بفضل جهود الحكومة المصرية والتوجهات الاقتصادية الحكيمة، حققت مصر نجاحات ملموسة في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة ويُعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في هذه الجهود، حيث تم تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات.

وأوضح أن مصر تستمر في تطوير أدواتها وسياساتها لتعزيز جاذبيتها كوجهة للاستثمار، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، كما أن مصر تسعى إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المهارات العمالية لتلبية احتياجات المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التي قد تواجهها مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الإرادة القوية والتزام الحكومة والقطاع الخاص بتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات ستستمر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأكد أنه يمكن القول إن مصر تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعلها مقصدًا جذابًا للمستثمرين الأجانب. من خلال استمرار جهودها وتطوير سياساتها الاقتصادية، ستواصل مصر تحقيق نجاحات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المستقبل.

وأوضح أنه على المدى البعيد، يمكن لمصر أن تستفيد من الاستثمارات الأجنبية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل خلق فرص عمل جديدة، تحسين البنية التحتية، تطوير الصناعات المحلية، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا. يعتبر تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص أمرًا حيويًا في هذا السياق لضمان استفادة الاقتصاد المصري بشكل كامل من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أنه يُظهر تجربة مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية النجاحات التي تحققت والتحديات التي تواجهها، ولكن مع الإرادة القوية والاستراتيجيات الصحيحة، يمكن لمصر أن تواصل تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مهمة على الساحة الدولية.