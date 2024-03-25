علاء دراز: قوة سوق العمل جعلت مصر مقصدًا للاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية السابق، إن مصر تعتبر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية، كما تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه علاوة على ذلك، تقوم الحكومة المصرية باتخاذ سياسات اقتصادية تحفز الاستثمار الأجنبي، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال. كما توفر مصر مجموعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تقوم مصر بالاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الحيوية مثل الطاقة، السياحة، والصناعة، وتوفر مصر فرصاً استثمارية واعدة في هذه القطاعات مما يجذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن واحدة من أهم العوامل التي تجعل مصر مقصدًا للاستثمارات الأجنبية هي قوة سوق العمل المصري بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي أمرٌ حيويٌّ لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي السنوات الأخيرة، قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر سوقًا داخلية كبيرة ومتنوعة، مما يوفر فرصًا استثمارية متعددة للشركات الأجنبية. وأشار إلى أن الشركات العالمية تستهدف الوصول إلى سوق المستهلك المصري الضخم، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمار.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة للاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أنه من جهة أخرى، تعمل مصر على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية، مما يسهم في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويعزز جاذبيته كوجهة للاستثمار.