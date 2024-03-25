الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

علاء دراز: قوة سوق العمل جعلت مصر مقصدًا للاستثمارات الأجنبية

الدكتور علاء دراز
الدكتور علاء دراز

قال الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية السابق، إن مصر تعتبر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية، كما تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه علاوة على ذلك، تقوم الحكومة المصرية باتخاذ سياسات اقتصادية تحفز الاستثمار الأجنبي، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال. كما توفر مصر مجموعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تقوم مصر بالاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الحيوية مثل الطاقة، السياحة، والصناعة، وتوفر مصر فرصاً استثمارية واعدة في هذه القطاعات مما يجذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن واحدة من أهم العوامل التي تجعل مصر مقصدًا للاستثمارات الأجنبية هي قوة سوق العمل المصري بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي أمرٌ حيويٌّ لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي السنوات الأخيرة، قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر سوقًا داخلية كبيرة ومتنوعة، مما يوفر فرصًا استثمارية متعددة للشركات الأجنبية. وأشار إلى أن الشركات العالمية تستهدف الوصول إلى سوق المستهلك المصري الضخم، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمار.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة للاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أنه من جهة أخرى، تعمل مصر على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية، مما يسهم في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويعزز جاذبيته كوجهة للاستثمار.

الاستثمارات الأجنبية زيادة حجم الاستثمار الاستثمار في مصر الاستثمارات الإجمالية الاستثمار

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

تحفز النمو الاقتصادي.. أوجه الاستفادة من شراكة القطاع الخاص في مشروعات الاستثمار العقاري

عضو بالشيوخ يطالب بخطة للتعريف بفرص الاستثمار السياحى ودفع الشراكات المصرية الأوروبية

الأكثر قراءة

عاجل..انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟