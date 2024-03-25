الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"المرأة في المسرح المصري" في العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"

غلاف العدد
غلاف العدد

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد "864" لجريدة "مسرحنا".

استهل العدد في قسم "المتابعات والأخبار" بتقرير خبري عن فعاليات قصور الثقافة ضمن "ليالي رمضان" بقصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وكذلك البرنامج المكثف بالمحافظات.

قصور الثقافة تحتفي بالشاعر أحمد شلبي في لقاءات ليالي رمضان بالبحيرة

وتكتب ياسمين عباس تقريرا عن فعاليات الأسبوع الثقافي بالمناطق الحدودية، ويكتب أحمد زيدان عن ندوة العرض المسرحي "إنسان سعيد".

وحول عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي تلتقي آية سيد مع فريق عرض "قارب بلا صياد" لقصر ثقافة دمنهور، وتلتقي همت مصطفى مع فريق عمل "العادلون" لقصر ثقافة عين حلوان، وتقدم ياسمين عباس تغطية خاصة عن عرض "سر حياتي" لفرقة السامر المسرحية.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تجري سامية سيد تحقيقا مع المسرحيين حول "المرأة في المسرح المصري" احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وفي قسم رؤى يكتب أشرف فؤاد.. عرض "اعمل نفسك عاقل" كوميديا عبثية لنص ثري الدلالات.

وفي قسم "نوافذ" يأخذنا هشام عبد الرؤوف في جولة بمسارح العالم من خلال كتابته مقالا بعنوان "ماذا نعرف عن المسرح الإيراني؟"، وتكتب إيمان عبد القادر "ما بعد الكولونيالية.. الاستعمار أزمة فكرية لدى الشعوب المستعمرة"، ويقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة الجزء الأول لكتاب "التقنية في المسرح" تأليف: روبرت ب كريس - جون لوتري.

ونقرأ في ختام العدد "الجزء 37" من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "مصر في سنة 1929 ".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

مسرحنا
صدر حديثا الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرحنا ليالى رمضان السيدة زينب العرض المسرحي إنسان سعيد قصور الثقافة الثقافة الجماهيرية

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