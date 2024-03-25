تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

اليوم.. محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذي أكد أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله، فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال