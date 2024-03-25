الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

اليوم.. محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

اليوم.. محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذي أكد أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله، فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق التحريات الموسيقار حلمي بكر حلمي بكر

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