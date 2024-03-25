عبدالربه يجبر السويركى على عمل البشعة بعد دخول الشك قلبه.. نهاية الحلقة 14 من حق عرب

في نهاية أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب اتصل المعلم عبدالربه بعرب السويركي وطلب منه الحضور له في الحال .

مسلسل حق عرب

وفور حضور عرب اكتشف تجهيز المعلم عبدالربه له لعمل البشعة علي يد صديقه قارئ الفنجان ، وذلك بعد دخول الشك قلبه من عرب وإنه وراء حرق مخزن الخشب الخاص به، ومحاولة قتله بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين .

مسلسل حق عرب

ووافق عرب علي عمل البشعة وشرط عليه باذا قامت البشعة بإثبات براءته ستكون نهاية العمل بينهم .

مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، مقابلة عنيفة بين صباح "وفاء عامر " وحنان الغرباوي خطيبه عرب السويركي وتهديدها لها بأن تترك عرب السويركي وتهددها صباح حال تزوجها منه أنها ستقوم بقتلها.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 14

وطلبت من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.

وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.