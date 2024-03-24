إيهاب فهمي يكشف عن اللحظات الأخيرة مع والدته في "كلم ربنا" (فيديو)

شارك الفنان إيهاب فهمي تجربته الشخصية مع والدته، مُعبرًا عن الرابط العميق الذي جمعهما، حيث أهدى والدته خاتمًا كرمز للتواصل الأبدي بينهما.

وتحدث فهمي خلال حواره في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، عن اللحظة التي أدرك فيها أن خلع الخاتم سيُنذر بنهاية رحلتهما معًا.

وأوضح، أنه خلال الفترة العصيبة التي قضتها والدته في الرعاية المركزة، واجه الحقيقة المُرة عندما تم إزالة الخاتم من يد والدته، مُدركًا أن الوداع قد اقترب، وفي لقاء روحي عميق، تبادل مع والدته الحوار الصامت، طالبًا السماح والغفران عن أي تقصير قد بدر منه.

وذكر، أنه أمضى وقتًا طويلًا بجانب والدته، مُحاولًا استيعاب اللحظات الأخيرة التي جمعتهما، والتي شكلت نهاية مرحلة وبداية أخرى في حياته.