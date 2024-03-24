إيهاب فهمي: استقبلت خبر إصابة والدتي بالسرطان خلال تصويري أحد المشاهد التمثيلية

في موقف يعكس الاحترافية والتفاني في العمل، شهدت كواليس تصوير أحد المسلسلات الدرامية لحظات مؤثرة للفنان إيهاب فهمي، الذي واصل تصوير مشهده ببراعة رغم تلقيه أنباء مؤسفة عن والدته.

وكشف فهمي خلال حديثه لبرنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على راديو 9090، كشف فهمي عن تلك اللحظات العصيبة التي مر بها.

وتابع أنه أثناء تصويره لأحد المشاهد الهامة مع المخرج المعروف محمد فاضل، تلقى فهمي خبرًا صادمًا يفيد بأن والدته قد أُدخلت المستشفى في حالة حرجة، وعلى الرغم من الصدمة والقلق، أصر على إكمال المشهد، مما أسفر عن أداء استثنائي نال إعجاب الطاقم الفني والمخرج، الذي أشاد بعمق الإحساس الذي أظهره فهمي أمام الكاميرا.

وأضاف فهمي أنه بعد انتهاء التصوير، تلقى التحية والتقدير من الجميع، مؤكدًا أن المخرج كان على دراية بالوضع الصحي لوالدته، وهو ما زاد من تقديره لمهنية فهمي وقدرته على التحكم في مشاعره وتقديم أفضل ما لديه تحت الضغط.