الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إيهاب فهمي: استقبلت خبر إصابة والدتي بالسرطان خلال تصويري أحد المشاهد التمثيلية

كلم ربنا
كلم ربنا

في موقف يعكس الاحترافية والتفاني في العمل، شهدت كواليس تصوير أحد المسلسلات الدرامية لحظات مؤثرة للفنان إيهاب فهمي، الذي واصل تصوير مشهده ببراعة رغم تلقيه أنباء مؤسفة عن والدته.

وكشف فهمي خلال حديثه لبرنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على راديو 9090، كشف فهمي عن تلك اللحظات العصيبة التي مر بها.

وتابع أنه أثناء تصويره لأحد المشاهد الهامة مع المخرج المعروف محمد فاضل، تلقى فهمي خبرًا صادمًا يفيد بأن والدته قد أُدخلت المستشفى في حالة حرجة، وعلى الرغم من الصدمة والقلق، أصر على إكمال المشهد، مما أسفر عن أداء استثنائي نال إعجاب الطاقم الفني والمخرج، الذي أشاد بعمق الإحساس الذي أظهره فهمي أمام الكاميرا.

وأضاف فهمي أنه بعد انتهاء التصوير، تلقى التحية والتقدير من الجميع، مؤكدًا أن المخرج كان على دراية بالوضع الصحي لوالدته، وهو ما زاد من تقديره لمهنية فهمي وقدرته على التحكم في مشاعره وتقديم أفضل ما لديه تحت الضغط.

محمد فاضل إيهاب فهمي أحمد الخطيب كلم ربنا برنامج كلم ربنا برامج الراديو إذاعة الراديو إذاعة 9090 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل.. مفاوضات غزة.. بحث إطلاق سراح 700 أسير فلسطيني مقابل 40 رهينة في غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

حورية فرغلي تحسم الجدل حول حقيقة علاقتها بالراحل هيثم أحمد زكي

كيف تحصل على نقود جديدة في العيد؟ إليك التفاصيل

حسام حسن يستقر على خطة مواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى