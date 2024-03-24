الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

إيهاب فهمي يكشف عن رحلته الروحانية وتجاربه الشخصية في "كلم ربنا" (فيديو)

كلم ربنا
كلم ربنا

شارك الفنان إيهاب فهمي تجربته الروحانية العميقة مع المستمعين، مُعبرًا عن علاقته القائمة على الحب مع الخالق.

وتحدث فهمي خلال حواره في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، عن كيفية تأثير الأوقات العصيبة التي مر بها في تشكيل نظرته للحياة، مُشيرًا إلى أن هذه اللحظات قد علمته دروسًا قيمة.

أوضح فهمي أنه لا يطلب شيئًا من الله سوى الحب، وأن عبادته لله تنبع من هذا الحب الصادق، وقد كانت إحدى أصعب اللحظات التي واجهها هي معرفته بإصابة والدته بالسرطان، وهو الأمر الذي دفعه للتحدث إلى الله لأول مرة بشأن هذا الابتلاء، وعلى الرغم من الألم، وجد فهمي في هذه التجربة بصيصًا من الأمل والإيجابية عندما نظر إلى الماضي بتأمل.

إيهاب فهمي أحمد الخطيب كلم ربنا برنامج كلم ربنا برامج الراديو إذاعة الراديو إذاعة 9090 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة المتحدة السرطان

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