الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة المتحدة.. «القاهرة الإخبارية» يمطر «سينرجى» بتسعة أهداف.. وإشادة كبيرة فى اليوم التانى

دورة المتحدة
دورة المتحدة

تتواصل مباريات النسخة الثانية من الدورة الرمضانية الكروية التى تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الإثنين، لليوم الرابع على التوالى، والتى تشهد قوة وندية كبيرة بين كل الفرق المتنافسة، الراغبة جميعًا فى تحقيق الفوز، لمواصلة المشوار نحو المباراة النهائية، والتتويج باللقب.

وشهدت مباريات دورة «المتحدة» إثارة كبيرة، فى اليوم الثانى للبطولة، وأمطر فريق «سيتى كلوب»، الذى يلعب ضمن صفوفه عبدالستار صبرى، نجم منتخب مصر فى أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وسيد معوض، نجم الأهلى و«الفراعنة» السابق- فريق «إيجيبشن أوت دور» بـ٨ أهداف نظيفة، ليوجه بذلك رسالة قوية لباقى الفرق، ويؤكد أنه يشارك فى الدورة الحالية للمنافسة على اللقب.

وحقق «راديو أون سبورت» الفوز على «POD» بنتيجة ٣- ١، وفاز «دى إم سى» على «سينرجى ليميتد» بـ٢- ٠. وانتصرت وكالة «A.N.A» للأخبار على «راديو ٩٠ ٩٠» بنتيجة ٢- ١.

بينما كان الفوز الأكبر فى اليوم الثانى من نصيب فريق «القاهرة الإخبارية»، وصيف الدورة السابقة، بعدما سحق «سينرجى أدفيرتيزنج» بنتيجة ٩- ٠.

وأقيمت ٥ مباريات فى الدورة، مساء أمس الأحد، جمعت «تذكرتى» مع «أون تايم سبورت١»، و«UMP» مع «بريزنتيشن لايف»، و«القناة الأولى» مع «أون تايم سبورت ٢»، و«Sports Unite» مع «اليوم السابع»، و«الدستور» مع «سى بى سى سفرة».

وتحمل قناة «الحياة» لقب النسخة الأول لدورة «المتحدة»، بعد تغلب فريقها على «القاهرة الإخبارية» فى المباراة النهائية بنتيجة ٣- ٠. بينما توج فريق «أون تايم سبورتس» بالمركز الثالث، بعد الفوز على «سينرجى» بهدفين نظيفين.

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