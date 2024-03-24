الأحد 24 مارس 2024
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"أبواب القرآن".. تأملات في أقوال الرسول بين النبوة والقضاء والقيادة

أبواب القرآن
أبواب القرآن

ناقش الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الأبعاد المختلفة لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى التمييز بين أقواله كنبي مرسل، وكقاضي، وكقائد دولة.

وأكد أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، على أهمية فهم السياق الذي قيلت فيه هذه الأقوال لتحديد مدى تطبيقها في العصر الحالي.

وأوضح أن بعض الأحاديث النبوية جاءت بصيغة عامة تشمل الأمة جمعاء، مثل الأحكام الشرعية التي تنطبق على الإناث دون الذكور، والتي لا تعتبر مقتصرة على سياق معين، مشيرا إلى أن الإمام القرافي ذكر أن هناك أفعالًا للرسول تندرج تحت مسؤولياته كرئيس دولة، وأخرى كقاضي، وثالثة كنبي يوحى إليه.

وفي معرض حديثه عن الفهم العميق للسنة النبوية، ذكر الدكتور أبو عاصي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المسلمين الحرية في شؤون دنياهم، وأن ليس كل ما قاله يجب أن يُتبع بحذافيره في كل زمان ومكان، وأكد على أن الأحاديث التي تتعلق بالأمور الدنيوية تحتاج إلى تأمل وفهم عميق لتحديد مدى صلاحيتها للتطبيق في العصر الحديث.

واختتم أبو عاصي حديثه بالتأكيد على أن الأحاديث النبوية التي تتعلق بالعبادات والأمور الدينية هي الأحاديث التي يجب على المسلمين الالتزام بها، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأمثلة من حياته الخاصة لتوضيح الأمور الروحية والعبادية، وليس كقواعد عامة يجب اتباعها من قبل الجميع.

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