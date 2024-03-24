أبوعاصي يوضح لـ"أبواب القرآن" حكم ارتداء الذهب للرجال

أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، مسألة ارتداء الذهب للرجال في الإسلام.

أشار أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد حرم ارتداء الذهب على الرجال، مستشهدًا بالحديث الشريف الذي يقول: "هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها"، مؤكدا أن الحكمة من هذا التحريم تكمن في أن الذهب يعتبر زينة تتناسب مع طبيعة المرأة ولا تتناسب مع طبيعة الرجل.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان ارتداء الذهب يعتبر خيلاءً أو غرورًا، أوضح أبو عاصي أن الخيلاء والغرور ليسا مرتبطين بنوع الزينة، بل بالنية والسلوك الذي يظهره الشخص.

وأضاف أنه لا يمكن حساب الذنوب بالثواني، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير من الذنوب ويغفرها، كما ورد في القرآن الكريم: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا"، وشدد على أن رحمة الله واسعة ولا يجب أن ييأس الإنسان منها.