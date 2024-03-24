اليوم.. محاكمة المتهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

تنظر محكمة الجنايات بالجيزة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وذلك بشارع كورنيش النيل، بعد اختطافه من داخل أحد المطاعم وادّعوا أنهم رجال شرطة.

محاكمة المتهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.. اليوم

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المتهمين المجني عليه حسن عبدالمعطى على يد المتهم "سعيد.إ" وآخرين.

وكشف المجنى عليه خلال التحقيقات: «اللي حصل إني أعرف (سعيد. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد اسمه (سعيد.س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي».

وتابع: «لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي».