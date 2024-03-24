الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة الجنايات بالجيزة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وذلك بشارع كورنيش النيل، بعد اختطافه من داخل أحد المطاعم وادّعوا أنهم رجال شرطة.

 

محاكمة المتهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.. اليوم 

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المتهمين المجني عليه حسن عبدالمعطى على يد المتهم "سعيد.إ" وآخرين.

وكشف المجنى عليه خلال التحقيقات: «اللي حصل إني أعرف (سعيد. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد اسمه (سعيد.س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي».

وتابع: «لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي».

وزارة الداخلية المرور امن القاهرة أمن الجيزة النيابة العامة محاكمة المتهمين ايصالات أمانة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 35 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ11 مايو

الأكثر قراءة

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.. عدد أيام اجازة العيد في مصر

"بعد التسعير العادل للجنيه".. شركتا "الأهلى" و"مصر" للصرافة تجذبان حصيلة بقيمة 5.4 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟